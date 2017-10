2017-10-16 10:06

〔記者王憶紅/台北報導〕台北晶華(2707)旗下Robin’s鐵板燒、牛排屋、三燔本家與晶華軒,日前榮獲美國最具權威的葡萄酒媒體—Wine Spectator評選、在擁有葡萄酒界米其林評鑑之稱的「酒單評鑑大賞」中,得到兩個酒杯的榮耀。

全球共計有3500家餐廳接受評選,台灣地區僅有8家入選,其中晶華酒店就同時囊括4家「兩個杯最佳獎Best of Award of Excellence」,其中,Robin’s鐵板燒與牛排屋更是自2015年至今、第3度獲此項殊榮。

美國葡萄酒評論媒體Wine Spectator創立於1981年,簡稱WS,每年除了會根據不同種類的葡萄酒進行評分外,也會評鑑各大餐廳所提供的葡萄酒單,接受評鑑的餐廳至少要提供90款酒品供顧客選擇,酒單中更必須提供每一款酒的產區、年份、酒廠名稱等完整訊息。評選獎項分為三個等級,入門獎—一個杯 (Award of Excellence)、最佳獎—兩個杯(Best of Award of Excellence),和最高等級獎—三個杯(Grand Award),主辦單位每年都會派員重新進行評分,以確保酒單的水平。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆