新日光、昱晶、昇陽科傳合併 國發基金將注資50億

2017-10-16 09:30

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能大聯盟終於成軍！昱晶能源（3514）、昇陽光電（3561）及新日光能源（3576）上週五公告因有重大訊息待公布，3家公司今（16）日暫停交易；市場消息指出，此次不光只是「三合一」，而是國發基金、經濟部也將加入，顯示政策積極支持、推動太陽能產業，對台灣太陽能產業來說是一大重要關鍵，下午1點半3家公司將於證交所召開記者會宣布細節。

據了解，此次國發基金將注資約45-50億元、甚至經濟部也將派任1席董事，3家一線電池廠攜手合作，期待能提高競爭力、面對國際間各種挑戰，更希望台廠不再只是廉價的代工廠，有自己的品牌、能跳脫太陽能紅海市場。

而三合一之後的人事案，傳出將由新日光董事長洪傳獻擔任董座，昱晶總經理潘文輝擔任總座，昇陽科願意「裸退」，是促成此合併案的重大推手；法人分析，3家公司雖然都以太陽能電池為主力，但近年來包括矽晶圓、模組與太陽能電站都有涉獵，且中國、泰國、越南等東南亞據點均有設廠，合併後產能有機會挑戰全球第二大，而打造「全球第二大」的太陽能公司，這也是太陽能業界與府院最樂見的，因此經濟部、國發會均表示願意大力支持。

法人也認為，過去太陽能產業一直在談併購、整合，但始終只聞樓梯響，歷時2-3年後終於出現「大聯盟」，且能打造出「全球第二大」產能的公司，相信未來整併風潮還會持續，對太陽能產業來說，也將開啟新的一頁。