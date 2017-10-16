10/16重要財經新聞一覽

台積電等重量級法說會將登場，台股後市將聚焦於營收與業績展望題材。（資料照）

2017-10-16 09:25

自由時報財經︰台積週四法說 台股後市停看聽

在美股強勢帶動下，台股上週化解前波轉空危機，從半年線強勁反彈，一鼓作氣直上一萬零七百點關卡，多方控盤態勢明確；隨著台積電等重量級法說會登場，後市將聚焦於營收與業績展望題材。但法人提醒，短線創高勢必面臨回檔挑戰，仍須留意美元走勢造成的資金面壓力，預期近期將呈現震盪緩漲格局。

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台股法說會由上周的大立光（3008）揭開序幕後，本周將進入半導體產業的法說會旺季，南亞科（2408）、台積電（2330）相繼登場，下周則有力成（6239）、旺宏（2337）、日月光（2311）、瑞昱（2379）等龍頭廠舉行法說會，市場關注除了第3季財報數字，蘋果新機iPhone X的效應以及明年展望也受到期待。

工商時報財經︰籌組綠能信保基金銀行怕怕

籌組綠能信保基金，金管會請銀行公會號召國銀相對策。銀行高層指出，金管會7月時召集多家公民營銀行舉行的「綠能信保機制研商」，擬號召國銀業者一起籌募「綠能信保基金」，當時與會者對於國發會所提出的多項方案有意見，金管會也特別根據當時的意見修改相關版本，並責成銀行公會出面向全體國銀溝通。

中國時報財經︰綠軸線計畫 城市最美風景

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經濟日報財經︰iPhone X出貨了 鴻海本月業績噴發

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星島日報財經︰傳年底允第一上市 星搶先容非同權掛牌

港交所早前完結的新板諮詢仍待公布總結，市場對於應否允許同股不同權公司上市仍存分歧。另一邊廂，本港競爭對手新加坡則早已搶先容許該類公司作第二上市，以吸納新經濟公司。有市場消息稱，新加坡政府及新交所有意推動今年年底前，允許該類公司作第一上市，進一步快於本港搶奪非同權公司掛牌，分析料將對本港構成壓力。