稱生技新藥股不能炒... 謝金河：一炒就有事！

謝金河認為，「生技新藥股不能炒，一炒就有事！」對整個產業也會帶來十分沈重的傷害。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-16 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文表示，很多人認為政府對生技產業助力太少，不過事實上最近幾年政府給的租稅獎勵最多的是生技產業，但很多小股民投資生技新藥公司卻成刀口上的魚肉，這是炒作過頭所造成，他強調「生技新藥股不能炒，一炒就有事！」，也給整個產業帶來十分沈重的傷害。

謝金河指出，今年上櫃的新股，生技產業佔32%，實際登錄興櫃的生技公司也佔35%，生技新藥公司成了資本市場最熱門的族群。但小股民投資新藥公司常常血本無歸，其中浩鼎從755元慘跌至158.5元，另一個是基亞從486元跌到41.05元，兩檔新藥股炒作過頭，給整個產業帶來十分沈重的傷害。

他強調，新藥研發漫長，投資者一定要很有耐心，有些不肖業者夥同市場作手炒高股價，造成股民沈重傷害，如今大家一朝被蛇咬，沒有人敢再投生技股，這是對整個產業的傷害。

他認為，新藥股的估值不能太高，估值太高只給了業者大股東印股票換鈔票的機會，估值不要太高，大家一起打拚，業者可以從市場籌資，小股民也可分享成果，這才是兩利。新藥研發既然是一條漫長道路，股價千萬不可炒，因為股價炒再高，也沒有營業額，沒有Eps，最後怎麼炒上去，也會自由落體般跌下來。