台股盤前》指數續創新高 維持多頭走勢機會大

2017-10-16 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕台股在上週五早盤在平盤下整理，尾盤台積電、鴻海由跌拉回至平盤，終場指數續創27年來新高。近期台股在台積電屢創新高之下，推升指數突破10700點，創下近27年新高，台股僅剩1990年2月12682高點尚未突破，走勢強勁。

從月線來看，本波由2016年起漲，與2013年走勢雷同；換言之，今年到年底，台股維持多頭走勢機會仍大；短線上，台股從半年線10257點止跌以來，迄週五已經上漲11天，下週三台指期結算，觀察短線結算後是否出現回檔整理，但目前短、中、長線仍偏多，逢回仍站在買方思考。

觀察重點：

電子類股仍為盤面主流，半導體以台積電為多方指標，市值突破6兆；另外包括IC設計的2454聯發科切入車用IC以及手機晶片出貨優於預期，外資調高評等。

非電族群造紙股回測季線止穩，指標股可看1909榮成、1904正隆；工具機業績亮眼，1590亞德客-KY、2049上銀為多方指標。

紡織1455集盛新產品上市加上尼龍粒第四季行情看漲，股價強勢。不鏽鋼族群1605華新、2031新光鋼走強。

太陽能電池廠3514昱晶、3576新日光與3561昇陽科在上週五（13）日下午均發布重訊表示，公司有重大訊息待公布，將於今日起暫停交易。據傳3家公司可能是「三合一」合併成為一家公司，國發基金、經濟部泛公股將注資45-50億元

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供