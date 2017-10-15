TITAS高品質 紡織大國越南、中國都來取經

2017-10-15 10:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣唯一的專業紡織展、第21屆台北紡織展（TITAS）明（16）日起至18日在台北南港展覽館舉行，TITAS素質之高，連紡織大國越南與中國的紡織行業協會都前來參觀。而捷克為首次來參展的國家，紡拓會將於展覽期間辦理台灣與捷克企業圓桌會議。

捷克紡織成衣及皮革協會（ATOK）首次組織6家會員廠商來台參展，紡拓會並於展覽期間辦理台捷企業圓桌會議，期望經由TITAS平台促成捷克與台灣紡織相關企業更多合作機會。

在海外參觀團部份，越南紡織服裝協會（ITAS）本年組團來台觀展，位於北京的中國紡織工業企業管理協會及石獅市紡織服裝商會等紡織行業協會，亦組團來台參觀本屆展覽。

本屆台北紡織展的台灣指標性參展商包括：遠東新世紀、力麗企業、力鵬企業、南緯實業、儒鴻企業、旭榮集團、福盈科技、鼎基先進材料、臺灣永光化學、菁華工業、三洋紡織、富順纖維、宜進集團，以及工業技術研究院、紡織產業綜合研究所、南台灣紡織研發聯盟、台灣優質內衣聯盟、產紡協會及紡紗、人造纖維製造、毛紡織、絲織、織布、針織、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、織襪、手套、毛巾、不織布、帽子等20個研究機構與公協會之會員廠商。

紡拓會指出，海外展商中，日本、韓國及中國大陸最具規模，而位於群馬縣的桐生市持續第四年來台參展，小紋工房（Uni Textile）和三木理研（Mikiriken Industrial）首度參展；韓國大邱慶北紡織協會、中國展團本年也不缺席。

在其他國家方面，則有瑞典Polygiene、美國Green Theme International、印度Indorama、瑞士bluesign technologies、德國EMTEC等展商響應。