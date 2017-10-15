10/15重要財經新聞一覽

彭博報導，高通在中國提告蘋果iPhone手機侵權，要求在當地禁止生產和銷售iPhone手機；兩公司專利興訟以來，這是高通對蘋果祭出的最大殺手鐧。（美聯社）

2017-10-15 09:41

自由時報財經︰控蘋果侵權 高通在中提告

行動晶片龍頭高通（Qualcomm）和蘋果公司之間的專利訴訟大戰升溫！彭博報導，高通向北京知識產權（即智慧財產權）法院提告，指控iPhone手機侵犯三項專利，還涵蓋目前iPhone使用的觸控螢幕技術「Force Touch」，尋求禁止在中國生產和銷售iPhone。這是高通迄今對蘋果祭出的殺手鐧：iPhone貢獻蘋果近三分之二營收，而中國為智慧手機最大市場。

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