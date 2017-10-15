台股創高站上1萬700點大關 法人：留意創高回檔

2017-10-15 09:27

〔記者卓怡君／台北報導〕在國際股市帶動下，台股化解前波轉空危機，從半年線強勁反彈，一鼓作氣直上10700點關卡，多方控盤態勢明確，隨重量級法說會登場，後市將聚焦於營收與業績展望題材，不過，法人提醒，短線創高勢必面臨回檔挑戰，仍須留意美元走勢造成的資金面壓力，預估近期將呈現震盪緩漲格局。

在國際股市帶動下，台股逐步消化9月下旬以來的整理格局，推升指數一舉突破前波壓力再創今年新高，週線連二紅，富蘭克林華美投信表示，大立光（3008）法說會稱11月訂單狀況未明，應是受iPhone X出貨遞延影響，與日前市場分析認為明年才是iPhone超級週期的看法相符，因此近期要倚賴蘋果供應鏈動能拉高指數的機會不大，在指數難以大幅突破震盪區間下，若高檔日久，技術面支撐就格外重要，風吹草動都會影響投資信心，因此震盪在所難免，且美國年底前可能升息，東北亞對峙局面也未消弭，都是台股回檔風險。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，溫和的美國聯準會縮表規劃、創高的PMI指數，推升美股走高，是帶動台股擺脫iPhone出貨疑慮，再創新高的主要動力。隨著台股逐步消化9月下旬以來的套牢賣壓，並推升指數突破前波壓力再創今年新高，目前來看，大盤評價已屬合理，企業獲利或是評價的上修是台股要能走高的因子，前者尚待驗證，但後者則在國際股市走高下，已有脫韁之勢。

在觀盤方向上，廖哲宏表示，漲勢重拾，觀察籌碼變化，或許是短期較為重要的功課。就基本面而言，iPhone X的出貨與Q3財報是近期觀盤重點，本波台股漲勢，電子股成為這波台股連漲九個交易日的領頭羊，就產業展望上，現階段經濟持續向上發展，多數產業皆能受惠，可留意現行主流題材或族群在技術面回測20日均線時的投資機會。

廖哲宏表示，漲多是個相對的概念，股市的吸引力也是相對的概念，隨著景氣擴張，在利率走勢無明顯改變的情形下，相信多頭排列的股市仍將是較受歡迎的資產品項，60日均線未下彎、外資無明顯匯出的情形下，可保持多方的操作，由於股價已先行，第三季財報與第四季展望是否跟是重點，投資人可以多留意近期陸續登場的龍頭和指標企業的法說看法和產業展望。

日盛小而美基金經理人趙憲成表示，亞股受惠寬鬆資金氛圍挹注，歐美經濟數據正面，然股市逢高仍見獲利了結壓力，此波台股在晶圓龍頭一馬當先創高之後，外資已見明顯轉向，市場資金充沛，後市市場焦點將落在美企業財報上，大盤偏多發展，擇績優之落後補漲題材股佈局。

趙憲成指出，川普減稅政策，支撐美股維持強勢，外資期現貨同步買超，顯示台股後市仍有高點可期，電子與傳產階進入旺季，市場預期i8銷售不佳、iPhoneX與其他品牌銷售較佳，iPhone X 10月27日開放預購，11月開始出貨，銷售力道有望延續至2018年第一季之後，在蘋概股布局上以iPhoneX相關為主。

趙憲成分析，除了iPhoneX相關之外，電子可留意雲端大數據、自動化與AI、半導體、晶圓、記憶體等族群，傳產則看好汽車零組件，汽車產業進入銷售旺季，受惠陸車廠提前拉貨，加上具備新能源車與智能駕駛長線題材，將有機會表現。