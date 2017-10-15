日神鋼數據造假事件擴大 生產主力來自中國

日本神戶制鋼所在東京總部。（圖擷取自網路維基百科）

2017-10-15 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本神戶制鋼所數據造假風波擴大，從原先受害約200多家日企，擴大到中、日、韓等約500多家企業，含有大韓航空等大企業，更發現，神鋼造假數據的主力生產商是在中國3家公司。

綜合媒體報導，神鋼在中國設有5家公司，這次涉竄改數據工廠有3家，包括蘇州神鋼電子材料有限公司、江陰法爾勝杉田彈簧制線有限公司、神鋼新確彈簧鋼線（佛山）有限公司；全部生產神鋼主力製品，但其他工廠也使用這些造假數據的產品，佔鋼鐵產品銷售額的4成左右。

綜合媒體報導，日本第三大鋼鐵企業神戶制鋼所造假醜聞愈演愈烈，8月底時發現，旗下公司涉長期篡改部分鋁、銅製品出廠數據，以次充好出售產品，初期涉竄改的產品約有1.93萬噸鋁、2200噸銅和1.94萬單位鑄鋁產品，但事件越爆越多，增加140噸鐵粉和6600多單位的生產液晶屏所用的合金材料，13日神鋼再證實，又有包括銅合金管、鋼線材的9種產品涉造假技術數據；「中招」企業擴大到500家。

受造假醜聞風暴襲捲，東京股市神鋼股票連日暴跌；截至13日收盤，其股價比年初以來最高位已跌去逾40%。