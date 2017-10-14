福特一句話惹怒張忠謀 他改加入半導體產業

張忠謀因為當年畢業求職時，向福特汽車多爭取幾美元的薪資，卻遭對方潑冷水，讓他決定轉戰半導體產業。（彭博資料照）

2017-10-14 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀即將在明年6月裸退，不再擔任台積電任何職務，台積電市值也在張忠謀宣布退休後突破6兆元。張忠謀因為當年畢業求職時，向福特汽車多爭取幾美元的薪資，卻遭對方潑冷水，讓他決定轉戰半導體產業。

張忠謀昨（13日）在中研院演講時，回顧他畢業時的求職經歷，張忠謀在美國麻省理工主修機械工程，卻在博士班資格考時被當，就拿著機械碩士的學歷去應徵工作。

張忠謀表示，當時他拿到3到4份的工作機會，其中有2間公司開出的薪水較高，一間是福特汽車（Ford）開給他479美元（約新台幣1萬4000元），另一間錄取的則是半導體公司希凡尼亞（Sylvania）開出480美元，他因為比較想進入與自己所學較相關的福特汽車，就向福特提出增加薪資，但當時福特卻回：「不！我們已經做出決定，如果你想來，很好；如果你不想要來，那就算了。」福特的態度讓他非常挫折，他只是想要拿多幾美元，結果卻被福特潑冷水，當下讓他非常尷尬，覺得腦羞成怒，決定要去希凡尼亞。

台積電目前股價收在237元，成為台股首家市值破6兆元的公司，不僅所有上市櫃半導體類股加總市值不及台積電一家，台積電市值幾乎是所有上櫃股票的2倍之多。