10/14重要財經新聞一覽

2017-10-14 09:58

自由時報財經︰不甩中韓打壓 比特幣再飆天價

不甩中國、南韓政府監管打壓，比特幣週五再度飆出天價！根據比特幣交易平台「CoinDesk」數據，週五亞洲早盤比特幣兌美元一度飆升七．九％至五八五六．一美元。

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蘋果日報財經︰宮鬥疑雲 三星執行長權五鉉 驚傳退休

南韓最大企業三星電子昨宣布，身為主要功臣的副會長暨共同執行長權五鉉將退休，震撼南韓財經界與科技業，意味3巨頭領導三星電子的時代將劃下句點，投資人揣測內情可能不單純。另外，三星也公布上季獲利再創歷史新高，反映半導體銷售亮眼。

工商時報財經︰13檔雙資力挺股 爆發

台股本周強勢攻高，除了大戶加碼，外資活水也重新回流，法人看好短線資金動能續強，類股輪漲格局不變，以內外資同步買超、成交量增的旺宏、華邦電、合庫金等13檔「雙資加持股」仍有表現機會，可望挾帶人氣持續走揚。

中國時報財經︰頭已洗下去 聯貸銀行拚3贏

承攬海軍6艘新型國造獵雷艦案的慶富造船，資金缺口愈來愈大，恐提出破產聲請；聯貸銀行團的高階主管表示，國造獵雷艦的工作已著手進行，且有初步成果，政府應該積極介入、協助，不要讓這個案子因慶富資金缺口而走到解約地步，才能創造銀行團、國防部與海內外廠商的3贏局面。

星島日報財經︰五新股暗盤齊升 高萌飆70%最搶眼

下周一將有五隻新股齊齊掛牌，昨日五股暗盤全部上升，情況熱鬧，其中高萌科技（8065）於輝立暗盤升逾70%，反而唯一主板新股眾誠（2337）最多只升近3%。至於昨日掛牌的德斯控股（8437）收報0.68元，較招股價升41.67%，每手帳面賺1600元。另外，美容產品製造商德寶昨日起招股，最多集資6900萬元，每手5000股，入場費3484元。