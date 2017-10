台灣精品大馬參展 獲媒體大幅報導

2017-10-14 01:14

〔中央社〕馬來西亞兩大英文報章12日大幅報導在吉隆坡舉行的2017年國際綠色科技及環保產品會展(IGEM 2017)中展出的「台灣精品館」,讓台灣製造的精緻產品再度揚威國際舞台。

馬來西亞太陽報(The Sun)及星報(The Star)12日同時刊登「台灣精品館」報導。前者以Taiwan's green tech gems--35 of its innovative eco products at IGEM 2017(台灣展現綠色科技寶石--35 項創新環保產品於2017年國際綠色科技及環保產品會展出)為題刊登於全國版第8版。後者則以A helping hand from Taiwan(台灣助一臂之力)刊登在網路版。

文中先報導這次來吉隆坡參展的20家廠商及35項台灣精緻產品,然後引述駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平於11日主持「台灣精品館」的開幕詞,即綠色及永續發展已是全球發展風潮,台灣在這領域擁有堅實的研發能力,加上與馬來西亞的緊密經貿合作關係,相信未來具有巨大潛能共同經營東南亞綠色市場。

他指出,台灣精品展已超過20年歷史,每年獲獎產品作為台灣產業的創新代表,「台灣精品」依據「研發」、「設計」、「質量」、「營銷」等項目,同時考慮「台灣產製」條件,綜合評選出「台灣精品」獎。

章計平說,參加今年國際綠色科技及環保產品展的台灣精品可視為台灣綠能產業的整體精萃。從用電到個人用品的綠色生活價值。像是新日光公司的Glory BiFi 系列首度使用雙面太陽發電技術,大大提升太陽能的發電效率。盛達電業的太陽能板解決方案,有效監控太陽能板的使用情形。

章計平稱,就個人用品而言,歐萊德首創了一瓶從裡到外100%綠色零汙染的洗髮精,教導世界環保運動是可以沒有任何限制的。他期待透過台灣精品館,提供馬來西亞企業界對台灣創新產品瞭解的機會。

另外,報導也引述馬來西亞綠色商業協會主席慕斯達法言論,指環境保護及綠色科技是全球無法阻擋的浪潮,馬來西亞政府多年來也大力推行綠色產業,而台灣企業在技術和產品研發的推陳出新上值得肯定,令許多國家的企業望塵莫及。