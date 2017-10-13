立委再質疑TMT授信案 兆豐銀：將追究刻意散布不實謠言

2017-10-13 22:28

〔記者李靚慧／台北報導〕針對民進黨立委蔡易餘今日（13）召開記者會，對TMT（台灣海陸運輸公司）集團授信案提出質疑，兆豐商銀晚間發布聲明表示，當時TMT為阻撓銀行團拍賣擔保船舶，在美聲請破產保護，銀行團因此決議公開標售，TMT刻意散布不實言論，影射兆豐銀美國裁罰與該案有關，兆豐銀將保留法律追訴權。

兆豐銀晚間指出，TMT集團授信案逾期後，所有債權銀行原與該集團協商債務分期清償，但因擔保船舶陸續在海外被其他債權人扣押，兆豐銀身為聯貸案管理銀行，經召開債權銀行團會議討論後，依銀行團決議，向法院聲請拍賣擔保船舶。沒想到TMT集團為阻撓銀行團拍賣擔保品，向美國法院聲請破產保護（Chapter 11）

兆豐銀強調，考慮破產程序冗長，為避免船舶價值遽減，且須負擔高額的船舶港口停泊費、船員薪資、油料補給等費用，銀行團因此再決議，以公開標售程序出售債權。

兆豐銀表示，該行曾於2013年12月10日發布重大訊息公告，其出售的債權，包含A Duckling授信案本金債權1250萬美元，及兆豐銀行與TMT集團敘做IRS （Interest Rate Swap）的應收款項債權497萬9012美元，兩者合計為1747萬9012美元，最後二者的債權出售交易總金額為1082萬5000美元，合計處分損失金額為665萬4012美元。蔡易餘指控損失金額落差約500萬美元，即為IRS應收款項債權。

至於TMT聲明稿中，影射兆豐銀遭美國裁罰事件與該集團授信案有關，兆豐銀表示「子虛烏有」，認為TMT集團刻意透過媒體散佈不實指控，嚴重影響該行聲譽，兆豐銀將保留法律追訴權。