環團籲第三接收站移台北港 經部：填海造陸要10年

2017-10-13 19:59

〔記者黃佩君／台北報導〕中油第三天然氣接收站選址桃園觀塘，但環團不滿將影響當地藻礁生態，今赴經濟部抗議。桃園在地聯盟理事長潘忠政說，經濟部提出藻礁「異地復育」，但此說法明顯常識不足，要求第三接收站應移到台北港。不過經濟部表示，台北港內無閒置土地可供使用，且移到台北港無法滿足大潭電廠需求時程，除新設接收站須辦理環評外，進行填海造地還需10年之久。

第三接收站為未來天然氣供電主力大潭電廠之供氣站，也是2025年非核家園關鍵；中油原預定環差案通過後8月可動工，但如今因當地因有藻礁，且疑似發現保育類生物「柴山多杯孔珊瑚」，環差恐難通過，一度考量換址。但日前經濟部盤點替代方案後表示台北港已無空地，第三接收站仍以觀塘為場址。

不過包括藻礁及多杯孔珊瑚的生態議題，引發地方及環團抗議，今早桃園在地聯盟、桃園海岸生態保育協會、台灣蠻野心足生態協會10多人上午赴經濟部抗議。桃園在地聯盟理事長潘忠政批評，經濟部表示藻礁等生物可「異地復育」，但此說法顯然是常識不足，他認為中油給予經濟部錯誤資訊。

律師陳憲政也說，觀塘工業區廠商已多年未取得建造執照，即東鼎在觀塘工業區編定後4年內並無進行實質產業行為，依法經部應取消觀塘工業區編定，第三天然氣接收站開發應環評而非僅是環差。

律師蔡雅瀅也指出，依法工業區因環境變更無續存必要者主管機關得予以廢止，觀塘工業區因環境變遷，且位於觀新藻礁野生動物保護區北側，應該依法廢止。

環團也喊出口號「經部要拼經濟、也要顧土地」，並請接受陳情代表轉交《科學月刊》、《大潭藻礁不要說再見》2本書籍給沈榮津。

不過經濟部下午回應表示，對環團訴求「桃園藻礁無可取代，台北港才是最佳天然氣接收站場址」，目前台北港5年長期規劃並無天然氣接收站在內，目前港內也無閒置土地。

經濟部也說，大潭電廠預計2023年起機組陸續上線，第三接收站若要移到台北港，新設接收站及佈設海管也須費時辦理環評。此外，若需使用公共工程剩餘土方進行填海造地，更約需10年，無法滿足大潭電廠新增機組天然氣需求時程。

經濟部也表示，有關天然氣第三接收站場址，是經中油依供氣時程、技術可行、投資效益等進行詳細之評估，目前仍以桃園觀塘工業區為最佳方案。目前正進行環評與海岸管理之相關審查程序，經濟部及中油會全力配合審查所需提供資訊。