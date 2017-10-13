櫃買對生技公司審查未趨嚴 鄭貞茂盼生技成為兆元產業

2017-10-13 18:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕針對近來市場上有生技公司上櫃審查趨於嚴格的流言，櫃買中心在今（13）日舉行「生技公司進入資本市場之機會與挑戰說明會」公開澄清，經濟部次長龔明鑫、金管會副主委鄭貞茂、櫃買中心高層、醫療界、會計師、券商與31家生技業者，共200多人與會。

櫃買中心董事長陳永誠說，今年只有一家生技公司撤件，其他都有通過上櫃審查，因此沒有市場傳聞的緊縮審查尺度，歡迎生技、是科技事業身分的生技公司踴躍申請上櫃，他同時闡述櫃買中心的主張：一、希望公司大股東對公司有堅定承諾，不是一上來就賣股票，二、研發團隊有高度專業，專利要在手上，三、到櫃買市場公開籌資，公司的內控制度、財務與業務要透明。

陳永誠提到，現在國人投資外國公司比例高，是證交所與櫃買的責任，要提供國內好的標的。櫃買要篩選出體質健全、有未來的公司，基於保護投資人立場，有適當的審查機制，我們對這個機制是很驕傲的。

鄭貞茂肯定櫃買中心形成生技產業支撐。生技是每個國家政府支持的產業，台灣有生技產業良好發展條件，新藥研發要經比較長的時間開花結果，資金支持很重要，櫃買和交易所只是一小部分角色，還有私募、天使、國發基金等可以協助。

針對取得了經濟部工業局科技事業核准函的生技公司申請興櫃與上櫃卡關的情況，陳永誠指出工業局著重公司技術與產業鍊角色，櫃買則重視公司內控制度財務業務透明；鄭貞茂表示，將來工業局與櫃買的審查委員做適度的交流，將獲得科技事業核准函的生技公司申請興櫃、上櫃程序做更有效率的縮減。整體上市櫃生技公司去年營收兩千多億，希望生技產業未來成為另外一個兆元產業。