狹幅盤整 新台幣升值2.8分

〔記者吳佳蓉／台北報導〕今日新台幣呈現狹幅盤整，終場收在30.185元兌1美元，小升2.8分，已連續3個交易日升值，台北外匯經紀公司成交量6.97億美元。累積新台幣匯價本週升值1.91角，升幅0.63％。
外匯交易員表示，國際美元持續偏弱，加上外資匯入，新台幣匯價走勢偏升，突破30.2元大關，但因外資匯入力道不強，加上有進口商進場承接美元，升幅受到壓抑，匯價狹幅震盪盤整。
今日新台幣以30.219元兌1美元開出，最高30.162元，最低30.219元，午盤暫收30.185元，升值2.8分。
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〔記者吳佳蓉／台北報導〕今日新台幣呈現狹幅盤整，終場收在30.185元兌1美元，小升2.8分，已連續3個交易日升值，台北外匯經紀公司成交量6.97億美元。累積新台幣匯價本週升值1.91角，升幅0.63％。
外匯交易員表示，國際美元持續偏弱，加上外資匯入，新台幣匯價走勢偏升，突破30.2元大關，但因外資匯入力道不強，加上有進口商進場承接美元，升幅受到壓抑，匯價狹幅震盪盤整。
今日新台幣以30.219元兌1美元開出，最高30.162元，最低30.219元，午盤暫收30.185元，升值2.8分。
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