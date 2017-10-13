9月稅收2805億元 比去年同期多快2成

2017-10-13 16:15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今公布9月全國稅收為2805億元，較去年同月成長19.9％，累積前9月稅收則為1兆7834億元，續創歷年同期新高，年增4.7％。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，與去年同期相比，單9月稅收，以營所稅增加383億元、營業稅增加65億元，證交稅增加42億元較多，但遺產稅則減少39億元，健康福利捐減少25億元。

累積前9月稅收，則以營所稅增加348億元，贈與稅增加115億元，土增稅增加110億元，證交稅增加105億元較多；惟遺產稅減少61億元、貨物稅減少41億元。

  • 財政部統計處副處長陳玉豐表示，9月全國稅收2805億元，較去年同月成長19.9％。（記者吳佳蓉攝）

    財政部統計處副處長陳玉豐表示，9月全國稅收2805億元，較去年同月成長19.9％。（記者吳佳蓉攝）

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