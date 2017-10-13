電競筆電市場成長 吸引面板廠布局

2017-10-13 14:48

〔記者陳梅英／台北報導〕根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，2017年電競筆電市場持續成長，全球電競筆電市場約780萬台，年成長率約11.2％。隨著中國大陸、南韓及歐美多國將電競列為正式體育賽事，促使全球電競遊戲熱潮持續增溫。

PC品牌廠著眼於電競產品高毛利，與玩家換機需求明確，在全球消費性筆記型電腦換機需求低迷的情況下，紛紛轉而擴大布局電競產品線，也帶動面板廠友達（2409）與群創（3481）在電競筆電面板出貨成長，並將此視為利基市場，積極投入。

友達在日前Touch Taiwan展中，就推出全球首款17.3吋120Hz極速刷新率QHD（2560 x 1440）電競專用筆電面板，僅5毫秒超快反應時間，畫素解較Full HD高出1.8倍，為目前120Hz的電競筆電面板中最高解析度。

群創今年則推出全球首創的低藍光無色偏15.6吋電競筆記型電腦面板，採用群創專利LED晶片設計，可降低70％藍光能量，並同時改善一般低藍光產品最為人詬病的黃化色偏現象。

群創指出，該產品已通過TUV德國萊茵低藍光認證，可舒緩眼睛疲勞感，讓長時間使用的電競玩家有更舒適的享受。

另外群創也推出17.3吋144Hz FHD電競筆記型電腦面板，將IPS的LC響應速度從25毫秒推進到業界最快的5ms（GTG），同時導入桌上型主流電競規格144Hz快速畫面更新率，讓NB電競玩家享受大視角的IPS的同時，保有高階桌上型電競顯示器的流暢與舒適。