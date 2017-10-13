10/13重要財經新聞一覽

2017-10-13 09:39

自由時報財經︰高通CEO月底來台 經部將搭橋溝通

高通因涉及壟斷，遭我國公平會決議重罰新台幣二三四億元；高通昨發布聲明表示，不認同此決議，將向台灣法院提起上訴。經濟部長沈榮津昨指出，台積電將在月底舉行三十週年慶，屆時高通高層可望來台，經濟部將會向高通高層反映，降低開罰對台廠衝擊；據透露，高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）可望應台積電邀請來台。

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蘋果日報財經︰大立光：11月營運展望不明

股王大立光（3008）昨舉行線上法說會，公布第3季營收約149億元，毛利率為67.94%，較第2季66.49%增加1.45個百分點，每股純益57.93元，創歷年第3高紀錄。不過，展望大立光後市表現，執行長林恩平表示：「受客戶調整訂單影響，不確定11月營運表現會否優於10月表現。」

經濟日報財經︰台股熱 大戶劇增六成

台股連八漲、且續創27年半新高，由於人氣回流，股市大戶大舉參與台股萬點行情。根據統計，集中市場與櫃買市場的第3季成交金額超過1億元的自然人，分別達11,020人與4,372人，共15,392人，季增均達六成，更分別創下六年與三年的單季新高。

工商時報財經︰大立光 Q3賺爆

大立光（3008）第三季在產品組合轉佳帶動下，推升單季毛利率回升到67.93％、比前一季提升約1.2個百分點，稅後純益77.70億元則比前一季大增64.8％、EPS為57.93元，為今年單季新高和歷史第三高。大立光執行長林恩平表示，對於第三季的良率仍不滿意，未來還有成長空間，至於10月份的營收會比9月好，11月則受到客戶仍在調單影響，仍無法確認。

中國時報財經︰AI世代來臨 6職業將消失

你正在從事的工作前景如何，是否可能被機器人取代？2010年諾貝爾經濟獎得主克里斯多福‧皮薩里德斯（Christopher A. Pissarides）12日指出，AI（人工智能）世代會讓許多工作被多功能機器人「按個鍵」就取而代之，包括電話行銷、貸款授信人員、櫃台人員、律師助理、計程車司機和速食餐廚師這6項職業，「將被AI和機器人搶走工作」，面臨消失的命運。

星島日報財經︰傳中央入股騰訊阿里 海外發展或受左右

據《華爾街日報》引述接近企業消息人士指，內地互聯網監管機構討論入股營運內地最大社交媒體微信的騰訊（700），以及阿里巴巴旗下兩家媒體公司，新浪微博及優酷土豆1%股權，並希望直接參與公司決策。報道亦引述消息稱，有企業憂慮將削弱創新能力。市場分析認為，中央入股科網巨企未必有很大影響，昨日股價表現較為穩定，未來有何影響，目前都言之尚早。騰訊全日微跌0.4%，收報350.2元，成交53.32億元。