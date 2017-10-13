中租控股發行3.07億美元海外存託憑證

2017-10-13 09:13

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）12日完成3.07億美元海外存託憑證（Global Depository Receipts,GDR）訂價，每單位存託憑證訂價為12.28美元，約當每股新台幣74.24元，與過去10個營業日成交量加權平均價相比，折價幅度為3.5％，中租控股今早開盤重挫，跌幅約4％。

此次中租控股共發行2500萬個海外存託憑證單位，換算為1.25億普通股，全球主辦承銷商為瑞士銀行（UBS），並與瑞穗證券（Mizuho）共同擔任協辦承銷商。

中租控股指出，此次籌資目的主要為因台灣、中國及東協三大主要營運地區，未來的業務成長所需資金。根據中租-KY最新公告前3季自結營收，台灣、中國及東協地區，分別較去年同期成長8％、12％（人民幣計）及14％，除了9月自結營收創今年新高，第4季又將進入營運高峰，營收成長可期。

中租控股指出，東協市場成爲中租-KY第三大成長引擎，業務已覆蓋超過半數的東協國家，包括泰國、越南、馬來西亞及柬埔寨等，此次海外存託憑證發行，將有助於強化財務結構，及落實推動未來各地區業務拓展策略。

中租控股強調，雖然近期全球總體市場仍有波動、政治情勢緊張，但此次發行海外存託憑證仍吸引大批長線及知名國際投資人踴躍參與，獲數倍超額認購，訂價後短時間内就募集完成預計發行金額。