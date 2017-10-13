台股盤前》外資連四買超 留意漲多後盤勢震盪

2017-10-13 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕台股昨日在蘋果概念股領頭下，加權指數開高走高，三大法人同步做多，最終收在最高10711.44點，上漲70.25點，成交量為1243.74億元，加權指數更創下27年來新高，且連續100天站穩萬點關卡。

此外，外資已連續四天買超台股，金額達223億元台幣，顯示外資對台股抱持正面樂觀態度。而台股自9月26日波段低點10257.02點至昨日，歷經10個交易日已漲了454.42點，短線上建議投資人留意漲多後盤勢震盪加劇的可能性。

觀察重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並進而持續創高，反彈成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為半導體、蘋概、LED、PCB上游、車用等。

大立光（3008）第三季在產品組合轉佳帶動下，推升單季毛利率回升到67.93％、比前一季提升約1.2個百分點，稅後純益77.70億元則比前一季大增64.8％、EPS為57.93元，為今年單季新高和歷史第三高。觀察大立光在利多帶動下能否站穩季線。

電子書閱讀器朝向大尺寸化發展，亞馬遜推出最新版的Kindle Oasis電子書，首度配備高達7吋的大螢幕，也讓其電子紙獨家供應商元太（8069）營運增添大補丸。由於元太今年不僅電子書閱讀器市場穩健，又有智能標籤助威，下半年營運成長動能看好。元太近期守穩月線，有機會挑戰前波高點。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供