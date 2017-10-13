IEA對油價上漲潑冷水 油價今下跌

油價今天下跌。（彭博社）

2017-10-13 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕油價今天下跌，主要原因為國際能源總署 （IEA）對油價上漲的希望潑了冷水。

國際能源總署直指，雖然全球庫存增加，但並不是因為石油輸出國組織（OPEC）產量上升，加上原油需求停滯，都會對油價構成壓力，此言論造成今天油價下跌。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）的11月期貨價格下跌70美分，收在每桶50.60美元。

倫敦北海布蘭特原油12月期貨價格下跌69美分，收在每桶56.25美元。

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