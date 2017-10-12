「住宅價格指數」第二季整體微漲 新北市竟連8跌

2017-10-12 18:41

〔記者徐義平／台北報導〕內政部不動產資訊平台今發布第二季住宅價格指數，新北市竟出現連續8季下跌，累積修正幅度達4.09%，至於，其它五都，除桃園走跌外，其餘四都均呈現上漲，連全國價格指數也呈現上漲格局。

根據「營建署版」的第二季住宅價格指數發布內容，以2013年全年住宅價格為基期100，本季全國指數為113.98，相較上季113.48，呈現微幅上漲，幅度約0.44%，至於，六都本季指數，台北市為98.89，相較上季微幅上揚0.66%；新北市為105.63、跌幅約0.53%；桃園市為111.56、跌幅約1.20%；台中市為123.26、漲幅約0.16%；台南市為122.18、漲幅約0.84%；高雄市為123.75、漲幅約1.09%。

該報告點出，從趨勢面來看，即便第二季全國住宅指數出現小幅上漲，但幅度不及前波高點，因此僅能視為回穩，台北市住宅價格仍是低於基期，這主要是因為過去台北市價格上漲幅度較高，在市場觀望氣氛濃厚下，修正幅度自然較大，新北市及桃園市本季呈現回跌，桃園市則是連續二季下跌，指數為近一年新低，趨勢上維持盤跌格局；台中市、台南市本季雖然上漲，但漲幅偏低，且未突破前一波高點，顯示趨勢上雖屬偏弱格局，但價格似乎出現支撐跡象。

本季小幅上漲 僅能視為回穩

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價所得比越低的區域，房價止跌回穩的跡象越明顯，而新北市即使是連續8季修正，但距離高點修正幅度約5%內，若搭配整體交易量回溫，房價止跌回穩來看，房市越走越穩，但高端產品還是壓力相對較大。

根據報告結論，去年全面實施房地合一稅造成市場交易量大幅萎縮後，目前市場似乎已逐漸回到基本面，如前瞻基礎建設計畫的推動、社會住宅的興建、包租代管政策推動、都市更新條例修正及危老屋重建條例的實施、實價登錄制度更趨透明等，基於政策直接施力在市場上方式不明確，市場可能會出現觀望心態。