雙子星聯開案明年3月6度招標 多家壽險與外資積極評估

「C1、D1雙子星聯合開發案」投資金額高達500~600億元，將會開國際標，邀請有興趣的外資參與投標，初步規劃分資格標、技術標與價格標等3階段開標，預計明年3月招標、9月截標。（仲量聯行提供）

2017-10-12 17:55

〔記者徐義平／台北報導〕即便國內前10大壽險業者手握4.8兆元可投入房地產，但根據商仲統計，累積前3季壽險業者直接投資房地產的金額僅29億，恐創歷史新低紀錄，不過，此低迷投資明年可望解除，因為預計明年3月招商的「C1、D1雙子星聯合開發案」，已傳出有多家壽險業者以及外資頗感興趣，正積極評估中。

預估投資金額達500~600億元

負責該聯開案招標顧問事宜的仲量聯行董事總經理趙正義指出，該案預估開發投資金額高達500~600億元，將會開國際標，邀請有興趣的外資參與投標，初步規劃分資格標、技術標與價格標等3階段開標，預計明年3月招標、9月截標。

不過，該案其實曾歷經5次流標，明年3月為第6次招商，要如何排除之前流標的原因，趙正義指出，其實該案過往會流標的主因，是設計標被綁定，以及私地主的分配比率不明確，才會導致該案流標不斷。

6度招商將排除過往流標主因

不過，此次招標則會解除設計標綁定限制，讓最優投資人能夠自行設計規劃，至於，私地主分回部分，則會明確標示在招標文件內，讓聯開案的風險降到最低。

房產業者推測，該案資格標至少需要資本額百億元，目前初步試算該案可售面積約15萬坪，每坪行情約100萬元，推估興建完成後，整個聯開案價值可達1500億元，據悉，此案已有港資、壽險業者積極詢問，甚至國內有1~2家可以獨力投資該案的業者也磨刀霍霍。