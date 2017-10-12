職務再設計友善身障者 友達獲肯定

友達榮獲第15屆金展獎，由人力資源總部副總經理古秀華（左二）代表受獎。（圖由友達提供）

2017-10-12 17:23

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達今日獲頒勞動部第15屆金展獎「進用身心障礙者績優企業—優良事蹟獎」，主要是在進用身障員工並提供相關輔導的表現獲得肯定，尤其是友達透過職務再設計與工作環境的改善，讓身障者在工廠產線也能安心工作。

友達目前已聘僱超過260名身障人士，全台各廠區生產線均有身障人士擔任作業員，於廠內定點從事測試和目檢等職務。為讓身障夥伴加入後能儘快上手，員工所屬部門皆會指派工作輔導員協助適應及學習，公司亦利用就業服務站資源為工作輔導員進行專業訓練，以增進輔導技巧。

為了讓身心障礙員工都能安心安全地工作，友達除了薪資、福利比照一般員工待遇外，也針對工作職務進行再設計，以調整成適合身障員工作業的工作環境，例如在聽障員工工作訓練時提供手語翻譯服務、製作文字溝通小卡；協助需使用電腦之視障員工更換更大尺寸之螢幕；針對肢體不便同仁，設置最靠近餐道的用餐區與購置愛心餐車，以方便取餐；另外，依據住宿之身心障礙員工障別，在住宿樓層與安全逃生動線等項目進行評估調整。

此外，友達也藉由邀請身心障礙名人演講，傳達正面訊息，除了鼓舞身障同仁，也讓其他員工可更加肯定身障同仁的工作表現，並在工作之餘給予關懷和鼓勵。身障同仁在友善平等的職場環境中，更能發揮所長並樂在工作，實現自我肯定的價值。

金展獎為勞動部獎勵進用身心障礙人士的企業而設立。因友達大量工作職缺為產線工作，有其工作上的特殊性，故對於身障員工在各項職務的安排，皆需特別考量其工作性質與適任性，透過職位盤點、職務再設計、職場環境改善，和友善工作文化，擴大身障人士可從事的工作範圍。友達光電人力資源總部副總經理古秀華表示，友達秉持以員工為本的理念，塑造友善的職場環境一直是公司努力的目標。友達也希望透過超額進用身心障礙員工等實際作為，引領其他企業共同響應，期能帶動社會建構幸福勞動的友善職場。