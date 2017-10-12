集保捐助大灣國小滑輪溜冰隊 培養小小楊合貞

在台南市代理市長李孟諺（後排左3）見證下，集保結算所董事長林修銘（後排中）代表公司捐助世大運5金女將楊合貞（後排右2）的母校大灣國小滑輪溜冰隊，該校校長朱國聖（後排左1）代表受贈。（集保提供）

2017-10-12 17:14

〔記者陳永吉／台北報導〕一向熱心公益支持青年學子追求夢想的集保結算所，今天在台南市代理市長李孟諺的見證下，由集保董事長林修銘代表該公司捐助世大運5金女將楊合貞的母校大灣國小滑輪溜冰隊相關訓練經費，林修銘承諾將長期捐助，與楊合貞共同攜手培養更多的小小楊合貞，期許未來小選手們都能在國際賽事上發光發熱。

向來支持青年學子追求夢想的集保結算所，肯定楊合貞的努力與潛力，日前主動聯繫楊合貞，表達企業長期贊助的意願。全力栽培楊合貞的教練吳炯助表示，即使成為了國際好手，楊合貞的主要訓練場地依舊在17年來陪著她不斷突破自我的大灣國小操場柏油路跑道上。無私奉獻的楊合貞在與教練商量後，要求轉捐助回饋長期培養她的母校大灣國小，希望讓更多的學弟妹有更完善的學習環境與設施。

林修銘表示，集保結算所致力於台灣金融市場的健全運作與效率提升，更長期關懷社會公益、推動金融教育，集保結算所認為企業社會責任應該與企業經營並重，從「大專生金融就業公益專班」，到兒童理財教育、偏鄉愛心勸募活動，再到支持體育運動等。集保結算所今後仍將持續舉辦並參與慈善公益活動，透過活動的舉行，希望發揮拋磚引玉的效果，讓社會各界共襄盛舉。