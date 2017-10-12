神達投控成立神達數位 聚焦互聯汽車與車用電子產業

2017-10-12 16:39

〔記者卓怡君／台北報導〕神達投控（3706）總經理何繼武今日召開重大訊息說明記者會，宣布將神達電腦之行動通訊產品事業體，分割讓與新設立之神達數位，分割基準日於2018年1月1日，此案為神達投控集團內部組織調整，不影響股東權益。

何繼武表示，神達集團全力發展雲端運算、物聯網以及智慧生活事業，以專業分工進行集團轉型，並提升整體競爭力，首先建立神雲科技，專注發展雲端資料與運算設備為核心的營運事業，現在再延續其長期發展計畫，經過神達電腦以及神達數位董事會通過，將神達電腦行動通訊產品事業體之相關業務以新台幣15億元（包含資產、負債及營業），分割讓與予新設立的神達數位，同時神達數位發行新股予神達投控作為對價，分割基準日擬訂於2018年1月1日。

何繼武指出，神達數位員工人數約300-400人，專注在車聯網事業，今年車聯網事業力拚轉盈，因部分客戶專案延後，明年一定可以開始獲利，明年更有機會新增美系汽車客戶，成為繼速霸陸之後的第二家國際車廠客戶，若有需要，未來神達數位也可能獨立進行股票上市櫃動作。

根據市調機構報告，到2020年，全球將有6100萬輛在路上行駛的車具備聯網功能，因此，神達電腦的行動通訊產品事業體，也就是未來的神達數位，在多年創新與變革下，轉型為提供互聯汽車及車用電子相關方案與服務的企業。

神達數位憑藉完整豐富的先進導航系統、系統設計與研發、整合、測試與製造實力，以Mio、Magellan與Navman自有品牌行銷全球，著眼於安全、警示與監控的需求，將以先進駕駛輔助設計，結合行車記錄與人工智慧，提供雲端導航系統服務，並以強固平板配合特殊車輛裝置的需求，累積差異化實力，提升公司價值定位。