行動記憶體 研調估本季再漲10％到15％

2017-10-12 15:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕旺季來臨與供應商欲縮小價差，市場調查指出，估第四季行動式記憶體（Mobile DRAM）價格再漲10%到15%，居整體DRAM產業漲幅之冠。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）指出，智慧型手機市場傳統旺季來到，加上主流供應商有意提高行動式記憶體價格，縮小各類應用產品價差的影響，帶動第四季行動式記憶體漲幅平均落在10%到15%，終結今年初以來行動式記憶體單位平均價格持續低於標準型記憶體（PC DRAM）單位平均價格的走勢。

受記憶體價格持續上漲的影響，今年下半年Android陣營推出的旗艦新機的主流容量多與上半年持平，以LPDDR4X 6GB、4GB為主，iPhone陣營則是以3GB為主，兩大陣營今年在行動式記憶體容量提升有限。

DRAMeXchange分析，記憶體價格居高不下，將壓抑各智慧型手機品牌廠提升中高階手機記憶體容量的意願，2018年記憶體搭載容量主要成長動能，將來自於中低階智慧型手機在面板、相機鏡頭等硬體規格提升，以帶動的行動式記憶體容量提升需求。

DRAMeXchange並預期LPDDR4系列將正式取代LPDDR3成為2018年的行動記憶體主流，以旗艦機及中高階手機應用為主；LPDDR3將逐漸勢微，主要應用在中低階及入門款智慧型手機的eMCP；共用行動式記憶體的平板電腦在Intel陸續推出新的應用平台後，也由LPDDR3分離式行動記憶體（discrete type）逐步轉往LPDDR4分離式行動記憶體，以利整體效能的提升。