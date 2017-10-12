亞馬遜正發展Alexa語音技術 秘密基地被發現了…

2017-10-12 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕網路巨擘之一亞馬遜公司正在研發Alexa語音技術，所有動作都屬於保密狀態，不過，據矽谷一份雜誌揭密，亞馬遜的秘密基地很可能是在舊金山以南75英里處的聖克魯斯，已經建立了一個辦公室，高達4萬平方英尺（約1.12萬坪），且有逾100人團隊，而且正在擴充當中。

綜合媒體報導，聖克魯斯是一個很受歡迎的衝浪小鎮，以宜人氣候和海濱遊樂園聞名。亞馬遜在當地部署已超過兩年時間；未來在聖克魯斯的Alexa語音研發團隊可能擴充到200人。不過，亞馬遜沒有對這項報導有任何回應。