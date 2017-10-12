中國首富換人做！ 他超越馬雲、馬化騰成最有錢人

恆大集團董事長許家印。（路透資料照）

2017-10-12 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕胡潤研究院12日公布中國《胡潤百富榜2017》，恆大集團董事長許家印以2900億元人民幣的財富首次成為中國首富，恆大為中國房地產企業，總部在深圳。騰訊主席馬化騰和阿里巴巴主席馬雲分別居於第二和第三。胡潤研究院說，越是排名靠前面，財富增長速度越快。

胡潤表示，上榜門檻為20億元人民幣，今年共有2130位企業家財富達到20億元及以上，比去年增加74位上榜，總上榜人數比5年前翻了一倍，是10年前的近3倍，是15年前的20多倍。

59歲的恆大許家印財富幾乎是去年4倍，以2900億元人民幣首次成為中國首富，他是胡潤百富榜19年來第12位中國首富，也是歷年來財富最高的首富。46歲的馬化騰財富增長52%，以2500億元人民幣超越馬雲位列第二。53歲的馬雲及其家族財富縮水2%，以2000億元人民幣退居第三。胡潤說，「中國的首富和二富仍然分別來自地產和IT行業，只不過今年許家印代替了王健林，馬化騰代替了馬雲。」

胡潤指出，製造業仍然是最多上榜企業家從事的行業，從去年的26.2%上升到27.9%；房地產人數佔比持續下降，從去年的15.4%下降到14.6%，但仍排第二。IT和金融投資行業略有上升，IT人數佔比從11.8%上升至11.9%，排名第三；金融投資人數佔比從10.8%上升至10.9%，排名第四。

另外，今年《胡潤百富榜》中，屬兔的富豪占多數，達12.4%，其次則是龍和蛇。以姓氏來區分，姓王的富豪仍然最多，其次是姓張和姓李的。