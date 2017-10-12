竹北19層豪宅標售底價不如1戶「帝寶」 仍流標收場

竹北19層豪宅標售底價竟比不上「帝寶」一戶總價，即便如此，昨仍流標收場，今年累積流標紀錄達3次。（圖由台灣房屋竹北高鐵直營店提供）

2017-10-12 11:22

〔記者徐義平／台北報導〕竹北豪宅「富貴至尊」整棟標售案即便底價再調降8千萬元，累積調降幅度近3成，累積調降金額約2.74億元，甚至整棟底價還比不上指標豪宅「帝寶」C棟21樓1戶的成交總價，即便如此，昨仍流標收場，今年累積流標紀錄達3次。

根據台灣金服公告，該豪宅第3次標售底價為6.85億元，相較第一次標售9.59億元，累積調降2.74億元，不過最終人乏人問津。寬頻房訊表示，該案債權金額為6.84億元，與第3次標售底價僅相差1千萬元，推測已無調降空間。

根據台灣金服公告資訊，該豪宅基地面積約622坪、總建坪約4094.88坪，規劃地上19層、地下3層豪宅建案，其中1+2樓店面2戶，3樓為公設、5~16樓為單層雙併，每戶坪數約82坪；4、17~19樓為單層單戶，每戶坪數約162坪，合計約30戶，另有車位103個。據悉，該案為豐富建設信託給華泰銀行資產，因逾期未交款，8月遭到銀行強制執行標售，當時第1次標售底價9.59億元，最終因無人投標而流標坐收。

昨日則進行第3次標售，整棟標售底價調降6.85億元，僅比債權金額高出1千萬元，累積降幅將近3成，對照5月，指標豪宅「帝寶」C棟21樓以總價7.78億元成交，業者感嘆，整棟竹北豪宅底價竟還不及1戶指標豪宅總價，也是另類消費懸殊差距。