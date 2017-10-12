台股盤前》多頭可望維持 行情震盪恐加劇

台北股市昨日在台積電股價上漲8.5元的帶動下量增大漲。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-12 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北股市昨日在台積電股價上漲8.5元的帶動下量增大漲，加權指數收盤為10641.19點，創下了27年來的新高，集中市場成交量也衝到1511億元。

昨天集中市場三大法人合計買超新台幣92.26億元；外資買超95.31億元，投信買超4.77億元，自營商賣超7.82億元，可見外資是推升台北股市的主要推手。

另外，外資在台股期貨的多單未平倉部位昨日增加5624口，累計持有高達58567口的多單未平倉部位；匯市方面，新台幣昨日強升1.44角，美元兌新台幣匯率收盤達到30.232元，創2週來高點，外資在股、期、匯三市均是同步做多。

加權股價指數從9月26日的波段低點10257點強勢反彈，經過9個交易日已上漲達384點，近期因外資又開始加碼台股，台股期貨多單未平倉量高達5.8萬口，預期在下週三月期貨合約結算之前，台股的多頭走勢應該可以維持，但因加權股價指數已產生三個跳空缺口，行情震盪恐怕會加劇，期貨交易人還是要注意追高的風險。

今日觀察重點：

聯準會（Fed）公布9月會議記錄顯示，Fed相信經濟強勁，可承受12月再度升息。週三上午為止，已有26家S&P500企業公布了財報，平均獲利與銷售分別成長14.9％與10％。週三美股上漲，漲幅介於0.18至0.66％，美股四大指數中長期趨勢偏多，近期頻創新高。

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上，反彈成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為半導體、蘋概、散熱、被動元件、車用、紡織等，選股方向另可留意工業4.0、PCB、網通、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

2330台積電再締台灣之光紀錄，挾營運穩定成長，長期具人工智慧（AI）題材、半導體景氣維持正向等多重利多，昨（11）日獲外資買盤簇擁，股價大漲3.79％收230元，市值一舉突破6兆元大關，雙雙改寫新高，全球企業市值排名更躍升至前25大。長線台積電仍須留意2018年下半年董事長異動後的變化。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供