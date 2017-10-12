鴻海赴美不只蓋面板廠 傳擴及醫療照護搶90兆商機

鴻海赴美投資3千億設面板廠，最新消息傳出鴻海將進軍美國醫療照護市場。（路透）

2017-10-12 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海赴美投資3千億設面板廠，最新消息傳出鴻海將進軍美國醫療照護市場，搶食規模3兆美元（約90兆元台幣）的市場，不過據傳這項計畫可能要到2018年才敲定。

鴻海傳出不只要赴美興建面板10.5代廠為主的智慧製造園區，鴻海旗下的M次集團（樂活養生健康次集團）也將以癌症防治、醫療大數據與智慧病房為3大主軸進軍美國醫療照護市場，這項消息獲M次集團副總裁吳良襄的資深顧問阿爾瓦雷斯（Charlie Alvarez）證實。

阿爾瓦雷斯表示，鴻海的確有意在威州首府麥迪遜地區，設立醫療器材的工廠，預期可雇用達13000人；另外也可能和威斯康辛大學麥迪遜分校的癌症中心合作，甚至在威州實地測試M次集團已經開發出的「智慧病房」概念。

阿爾瓦雷斯說，他在過去幾個月裡多次訪問了全州各地，並會見了醫療保健官員和企業，至於時間點最快可能在2018年1月前開始建設，不過他認為這個時間仍太樂觀，計畫可能不會太快實踐。

報導認為，這項消息透露生技醫療儼然成為鴻海在威斯康辛州的第2投資重心。鴻海集團的醫療事業高層7月頻繁拜會多家當地的生技業者與醫療院所，據稱至少有3個機構表明可能合作態度。