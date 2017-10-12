黃金今收低 Fed會議紀錄公布後收復部份跌幅

聯準會（Fed）公布9月會議記錄顯示，部份決策官員質疑12月是否升息的必要性。分析師認為，這項消息有助於黃金價格反彈。（情境照）

2017-10-12 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕黃金期貨週三收低，為4個交易日以來首度下跌，黃金期貨收盤後，聯準會（Fed）公布9月會議記錄顯示，部份決策官員質疑12月是否升息的必要性，在這項消息曝光後，電子盤交易收復部份跌幅。分析師認為，這項消息有助於黃金價格反彈。

電子盤交易中，12月黃金上漲至每盎司 1292.20美元，紐約交易所收盤為每盎司 1288.90美元，下跌4.90美元。其他金屬交易方面，12月白銀下跌7.4美分，或0.4%，收於每盎司17.133美元。12月銅上漲1.1%至每磅3.096美元。1月白金下跌0.4% 至每盎司933.20美元。12月鈀金收於每盎司958.95美元，上漲2.7%。

分析師表示，升息及美元轉強對黃金利空，將削弱其吸引力，Fed會議記錄顯示，幾位Fed官員對升息有質疑，此舉暗示12月升息並未獲得強力支持。這項消息也讓美元指數下跌約0.3%，有助於黃金反彈。

分析師也強調，無論12月是否升息，12月會議將是黃金新一波漲勢的發動時機，如果Fed升息，空頭將會回補，減緩市場賣壓。如果Fed不升息，將是強力鴿派訊號，黃金可能漲得更高。另外包括北韓與美國的緊張關係、西班牙加泰隆尼亞地區問題等，今年黃金期貨已上漲了約12%。