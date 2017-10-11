高通遭重罰234億 手機業者喜憂參半

2017-10-11 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國晶片大廠高通因涉及濫用獨佔地位，對台韓手機廠收取不當專利授權費，遭公平會調查並重罰新台幣234億元罰鍰，對此業者看法喜憂參半，一方面認為開罰高通對手機廠商來說是好事，因為長遠來說或許能讓廠商有更多元的選擇，但也擔心若不採用高通晶片，可能也會對台灣產業造成傷害。

《中央社》報導，針對晶片大廠高通遭公平會重罰，有資深台灣手機產業人士表示，高通近幾年持續掌控手機晶片市場，甚至會用「控貨」的手段來施壓手機廠商，讓廠商不敢選擇對手的晶片，就連台灣聯發科也被打壓的很厲害，不過產業人士認為，開罰高通對手機廠商來說是好事，雖然短期內要撼動高通地位不容易，但長遠來說，或許能讓廠商有更多元的選擇，進而讓消費市場變得多樣競爭。

由於高通擁有相當多數的CDMA、WCDMA及LTE等行動通訊標準必要專利，同時也是CDMA、WCDMA及LTE各行動通訊標準基頻晶片市場的獨占業者，另一位不具名的知名品牌手機業者則認為，晶片就是手機的「心臟」，一旦「手機沒有心臟，什麼都是假的」，對於罰款是否能讓手機業擺脫高通掌控，認為恐怕要打上一個問號。

這名業者也指出，如果高通不繳罰款，會有法令禁止廠商採用高通嗎？他擔憂多數消費者已把高通不同等級的晶片，作為手機價格帶區分的重要依據，如果手機不採用高通晶片，別說台灣消費者無法接受，全球銷售恐怕也會受影響。