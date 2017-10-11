強攻東協市場 聯強砸6億在印尼興建首座運籌中心

2017-10-11 20:18

〔記者王憶紅／台北報導〕聯強（2347）今天宣布，將在印尼首都雅加達興建首座自建運籌中心，這是聯強繼上月揮軍越南市場後，再次展現響應新南向、布局東協的雄心。

聯強持股50.3％的印尼子公司PT. Synnex Metrodata Indonesia，將在印尼興建運籌中心，預計總投資金額將達新台幣6億元，可望將當地的運籌供應量大幅提高3倍以上，支持印尼市場的快速成長，並提供集團業績新動能，進一步帶動成長。

印尼總人口數高達2.6億人，國內生產毛額（GDP）是所有東南亞國家中最高。聯強總裁杜書伍表示，看準印尼未來爆發的潛力，未來將陸續在印尼主要城市投資建設運籌中心。

聯強2011年與印尼最大資訊整合服務集團Metrodata策盟，合資聯強印尼（Synnex Metrodata Indonesia），6年來營收增逾4倍，獲利增加更逾10倍，穩居印尼第一大通路商。

聯強指出，目前聯強印尼在全印尼有20個銷售據點、14座倉庫，可覆蓋全印尼150個城市、超過4500家的通路客戶，經營之產品線涵蓋資訊軟硬體、系統、商用加值、手機等。

聯強首座運籌中心位於雅加達都會區東南方市郊，面積2.5萬平方公尺、儲位達1.5萬個，相較現有庫房面積擴大4倍，並規劃可增建9600個自動倉儲位，足以滿足未來成長需求。