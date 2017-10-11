瑞基畜產檢測市場明年成長 帶動公司虧轉盈

2017-10-11 18:25

〔記者陳永吉／台北報導〕現場檢測廠—瑞基海洋（4171）過去以水產疾病檢測為主的營運模式，受到國際水產市場需求萎縮，影響瑞基在水產試劑業務表現，不過瑞基董事長劉正忠表示，過去靠水產成功建立起現場檢測平台，公司陸續跨足畜產、寵物及人病體外檢測領域，其中畜產明年營收占比將可望超過1成，將可帶動瑞基順利虧轉盈。

瑞基在全球蝦病檢測市場占有領導地位，旗下IQ2000蝦類白點病毒檢測試劑組之市佔率估計超過七成；為擴大營運規模、增加產品線，公司於2012年完成建立符合GMP標準廠房後，挾在水產養殖健康管理所搭建的技術平台，擴大延伸至畜產、伴侶動物（寵物）以及人病IVD等領域應用，其中畜產試劑產品已打入大中華地區知名企業與養殖集團如卜蜂、大成、台糖、溫氏、中糧、牧原、海大、大北農等供應鏈。此外，世界糧農組織亦推薦瑞基產品為現場活禽疾病監控首選，未來在國際畜產檢測市場的滲透率預料將進一步提升。

不過瑞基過去在水產領域很快的取得大幅市佔率，但畜產領域經營2、3年，成果尚未顯現，劉正忠指出，畜產的難度較高，主要是雞、豬原本就有疫苗或抗生素可以使用，相較水產當初並沒有任何產品可以檢測，畜產需要多花時間教育客戶，而隨著瑞基布局中國及國內知名企業的成果將陸續顯現，預期畜產營收比重將逐漸增長。