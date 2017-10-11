新科諾貝爾獎得主塞勒：美股、全球股市飆漲令他擔憂

2017-10-11 17:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕新科諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學教授塞勒（Richard H. Thaler）表示，美股和全球股市飆漲，市場充斥自滿的氣氛，令他感到擔憂。

塞勒接受彭博訪問時表示：「我們似乎活在我們這個時代裡最危險的時刻，但股市似乎還在沉睡，我承認對股市不了解。」

自川普去年十一月當選總統以來，史坦普五００指數屢創新高紀錄，今年以來該指數的漲幅逼近十四％，主要因為美國經濟和就業市場持續轉好，加上投資人對減稅的期待，儘管川普政府採取的政策行動有限。

塞勒認為，近年來許多國家面臨政治和社會騷動，但全球股市持續上漲，令他感到不解。他說：「對我而言，這是個謎團，在全球充滿不確定的時刻，全球股市令人難以置信的低波動，對我而言似乎是個謎團。」

因為投入行為經濟學研究而獲諾貝爾獎的塞勒，對股市的低波動和投資人持續樂觀感到憂心忡忡。

塞勒表示：「我不了解投資人，但我感到不安，當投資人感到不安，他們通常會受到驚嚇。目前好像沒有甚麼事情會嚇到市場，如果股市上漲是基於對稅改的期待，投資人對接下來發生的事情應該會失去信心。」

塞勒說，共和黨主導的聯邦參議院需要一致同意，才能讓稅改法案過關，但情況似乎不是如此，川普總統的策略總是在羞辱他所需要的選票，所以事情並沒有外界所想的那麼樂觀。