波音：上半年航空貨運市場 創7年新高

2017-10-11 15:35

〔記者王憶紅／台北報導〕波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪‧廷賽斯 （Randy J. Tinseth）表示，航空貨運市場經歷了2010年全球金融危機以來，最強勁的上半年表現，今年所有區域的貨運都出現正成長，其中表現特別突出的，包括亞洲的中華航空與長榮航空。

事實上，長榮航空下個月將會交付一架777-300ER貨機，台灣的航空貨運市場接下來獲利可望進一步成長。

廷賽斯指出，隨著全球航空貨運收益今年迄今與去年同期相比已經年增8%，台灣當地航空貨運市場的獲利，已經出現強勁的反彈。

另外，波音公司預測東北亞在廉價航空持續成長，以及地區內中產階級佔比將超過總人口數的75%，未來20年的航空客運每年平均將以2.2%的速度成長。

波音預測，東北亞的航空公司在未來20年，將需要總價超過3200億美元的1470架新的商用飛機，且來到2036年此區域內機隊的飛機總數量將來到1510架。其中有近半數的飛機、或相當於620架飛機，將是如787與777等廣體客機；至於其它660架飛機則是如737 MAX等單走道的窄體客機。

廷賽斯說，波音的預測有多準呢？波音在1997年預估到2016年全球有23600架飛機需求，而今年初，全球有23500架飛機。

以全球市場來說，波音預測航空公司將投資6.1兆美元購買41030架新的商用飛機，並於未來20年內進行交付。