台積電市值破6兆元 台股收漲108.38點

美股收漲，台股今在台積電（2330）一舉漲達233元、市值破6兆元的帶動下，早盤最高達10668.49點，最後台股收10641.19點、上漲108.38點，成交量達1508.83億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-11 14:39

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股收漲，台股今在台積電（2330）一舉漲達233元、市值破6兆元的帶動下，早盤最高達10668.49點，較上週五上漲135點多，創27年高點，但盤中震盪，加權指數一度滑落到10576.12點，幸好台積電回穩到233元作收，台股收10641.19點、上漲108.38點，成交量達1508.83億元。

不畏董事長張忠謀宣布明年6月退休的影響，台積電在外資持續買超與看好營運後市帶動下，股價驚驚漲，今以226.5元開出，早盤漲達233元、上漲8.5元、漲幅近4%，市值也高達6.04兆元，再創股價與市值歷史新高，表現強勁，盤中雖震盪，但尾盤拉到233.5元，最後收233元，貢獻台股指數達70多點，也帶動半導體類股漲幅逾3%，為台股漲逾百點的領頭羊。

台積電9月合併營收約為885.79億元，雖月減3.6%、年減1.3%，但第三季合併營收為2521.07億元，季增17.88%，超過財測目標。台積電預計19日舉行法說會，受惠iPhone 8拉貨，市場預期第四季將強勁成長，明年7奈米製程接單也被受外資看好。

聯發科（2454）9月合併營收達221.86億元，第3季合併營收站上636.51億元，達預測高標，今股價也強漲，破300元大關，收306元；記憶體營收表現也耀眼，其中旺宏（2337）盤中漲達55.2元，創16年新高。整體半導體類股漲幅也居各類股之冠。

光學鏡頭股包括大立光（3008）、玉晶光（3406）、今國光（6209）今股價均由紅翻黑，衝擊光電類股跌幅1.51%；台塑集團旗下的台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）等塑化股上漲；食品、金融、電器、百貨與水泥等類股均上漲；櫃買指數則下跌。

法人指出，國慶連續假期，歐美股市未明顯下跌，國際貨幣基金會（IMF）又上修今年、明年全球經濟成長率預測，激勵美股4大指數週三收漲。台股今也轉強，建議投資人多留意選股9月或第三季營收表現突出的個股。