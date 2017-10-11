台巴關稅減讓優惠 立院今初審過

2017-10-11 14:05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕配合台灣巴拉圭經濟合作協定簽訂，立法院財委會今初審通過「海關進口稅則修正草案」，將精油、肥皂、木碳等38項產品降為免稅，並在6年及5年調降乳粉和15項合板關稅至免稅。

財政部表示，台巴經濟合作協定除互惠降稅外，也包含各項雙邊經貿、技術、投資合作，是台灣進入全球第五大經濟體南方共同市場的重要路徑。協定中涉及要修法才能生效的，主要皆為關稅減讓，因此希望能早日完成修法，待雙邊都完成立法程序後，便可於相互通知後30日生效。

財政部指出，我國提供巴拉圭降稅的產品共54項，主要以冷凍去骨牛肉為最大宗，將直接或分年降為免稅，整體稅損預估為3551萬元。

此外，今日也初審通過，將「棕櫚仁殼」、「生絲、未梳或未精梳之廢絲等4項產品」以及服務型機器人進口關稅降為免稅，評估每年稅損合計為3723萬元。

財政部表示，「棕櫚仁殼」進口以東南亞國家為主，主要用途為蒸氣發電，屬於環保燃料，希望透過進口免稅，幫助國內綠能產業發展。給予生絲、未梳或未精梳之廢絲等產品進口關稅免稅優惠，則是為鼓勵紡織業者投入高附加價值的蠶絲產品開發，提升紡織業競爭力。

未來服務型機器人，如鴻海旗下的沛博科技所開發之機器人「Pepper」，只要能通過經濟部認定，進口也可享免徵關稅優惠（但不含應用軟體部分），以刺激國內資訊軟體設計及機器人應用服務研發。