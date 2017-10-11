50年足球魂 凱基銀董事長魏寶生自費贊助台灣足球兼做外交

凱基銀行董事長魏寶生今天宣布自掏腰包支持台灣足球，贊助花蓮農工足球隊赴土耳其移地訓練的經費，一圓自己從小以來「未完成的夢」，也呼籲企業界共襄盛舉。（記者李靚慧攝）

2017-10-11 13:02

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基銀行董事長魏寶生，有著長達50年的「足球夢」，眼見國內足球人口日增，魏寶生決定自掏腰包支持台灣足球，贊助花蓮農工足球隊赴土耳其移地訓練的經費，一圓自己從小以來「未完成的夢」，也呼籲企業界共襄盛舉。

凱基銀行董事長魏寶生在金融圈資歷豐富，但談起足球運動的資歷，卻遠遠長過金融業。魏寶生自小踢足球，足球資歷長達50年，甚至一度想要成為足球運動員，可惜當年家中反對而作罷，但是「足球魂」卻持續燃燒。3年前，他再度號召了一群志同道合、年過半百的好友，開始再度上場踢球。

魏寶生今日舉行記者會，談的不是金融業務，而是宣布與精浚科技董事長廖國富等人，共同推動「夢想足球」計畫，贊助花蓮農工足球隊，負擔赴土耳其移地訓練的相關經費。

魏寶生在記者會上展示一張泛黃的老照片，片中的魏寶生在球場上英姿煥發。魏寶生回憶，他從小熱愛足球，在就讀北市民生國小時，甚至拿過全國學童盃季軍，雖然球員生涯在升上國中後終止，但眼見近年來國內踢球人口愈來愈多，希望能出面，為國內足球運動盡一份心力。

魏寶生與廖國富等人，同為台灣土耳其經貿協會理監事成員，今年魏寶生前往土耳其南部的安塔利亞參加歐洲台商年會時，意外發現土耳其足球運動盛行，該城市雖以度假聞名，但大部分的旅館都有標準足球場，是個足球訓練重鎮，因緣際會下，促成了花蓮農工的移地訓練計畫。

今日的記者會，土耳其駐台代表艾瑞康（Ismet Erikan）也親自出席，感謝台灣選擇土耳其作為移地訓練基地，艾瑞康表示，兩國的關係需要從各方面發展，很高興台灣與土耳其在足球方面開始展開合作。