台股》台積電帶頭衝 盤中高漲135點

2017-10-11 11:34

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股收漲，台股今在台積電（2330）一舉漲達233元、市值破6兆元的帶動下，大漲逾百點，盤中最高達10668.49點，較上週五上漲135點多，但隨著台積電漲幅收斂，台股在11點過後，加權指數也一度滑落到10600點大關之下，上漲縮回到不及70點。

不畏董事長張忠謀宣布明年六月退休的影響，台積電在外資持續買超與看好營運後市帶動下，股價驚驚漲，今以226.5元開出，一度漲達233元、上漲8.5元、漲幅近4%，市值也高達6.04兆元，再創股價與市值歷史新高，表現強勁，帶動半導體類股漲幅逾3%，也是台股漲逾百點的領頭羊。

台積電9月合併營收約為885.79億元，雖月減3.6%、年減1.3%，但第三季合併營收為2521.07億元，季增17.88%，超過財測目標。台積電預計19日舉行法說會，預期第四季將強勁成長。

聯發科（2454） 9月合併營收達221.86億元，第3季合併營收站上636.51億元，達預測高標，今股價也強漲，一度超過3百元大關；記憶體營收表現耀眼的旺宏（2337）也漲達55.2元，創16年新高。整體半導體類股漲幅逾2%，居各類股之冠。

台股今以電子股、9月收創高的族群表現搶眼，包括蘋概股、半導體與DRAM族群等，台塑集團權股、金融股等表現也上漲。