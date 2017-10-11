黃國昌批財團法人免稅漏洞不只一環 財長允諾擴大檢討

2017-10-11 10:24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部將檢討刪除所得稅法中，財團法人股利所得可不計入綜所稅課稅的相關條文，不過，時代力量立委黃國昌今於立法院財委會質疑，針對財團法人，現行仍有其他相關免稅規定，若未配套修改，等於是做半套、玩假的。對此，財政部長許虞哲允諾，後續將擴大檢討相關免稅標準。

黃國昌點名，長庚醫院獲利上百億，藉長庚醫院財團法人掌控17家醫院、診所，根據其2016年公開財報，全年「醫務利益」（醫務收入扣除成本費用）僅3億2154萬元，但股利所得卻高達114億1700萬元。

黃國昌批評，不過，由於所得稅第42條規定，財團法人股利所得可不計入所得額課徵綜所稅；此外，對於財團法人非屬銷售勞務貨物的收入，也訂有免納所得稅適用標準，只要符合免稅標準中訂定的9項規範，也可免徵，業界會計師大多都知道該如何透過申報，避免落入應稅範圍。

他質疑，如今財政部願意刪除所得稅法第42條中，賦予財團法人股利所得可免計入所得額計稅的規定，但即使刪除，未來股利所得被視為「非銷售勞務收入」，依舊可依「教育文化慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，規劃成免稅所得，避稅漏洞仍在。

對此，財政部長許虞哲允諾，除刪除所得稅法第42條財團法人股利所得免稅條文後，後續也將進一步擴大檢討相關財團法人免稅標準，賦稅署已在檢討中。