台積電股價飆達233元新高 市值破6兆元

2017-10-11 09:52
台積電董事長張忠謀宣布退休，股價不跌反飆漲。（記者洪友芳攝）
〔記者洪友芳／新竹報導〕國慶連假過後，台積電（2330）今股價開高走高，早盤一舉漲達233元、市值破６兆元，高達6.04兆元，上漲8.5元、漲幅近4%，再創股價與市值歷史新高，表現強勁，帶動半導體類股漲幅逾3%，台股更漲逾百點。
台積電9月合併營收約為885.79億元，雖月減3.6%、年減1.3%。第三季合併營收為2521.07億元，季增17.88%，超過財測目標。台積電預期第四季將強勁成長。
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台積電董事長張忠謀宣布退休，股價不跌反飆漲。（記者洪友芳攝）
〔記者洪友芳／新竹報導〕國慶連假過後，台積電（2330）今股價開高走高，早盤一舉漲達233元、市值破６兆元，高達6.04兆元，上漲8.5元、漲幅近4%，再創股價與市值歷史新高，表現強勁，帶動半導體類股漲幅逾3%，台股更漲逾百點。
台積電9月合併營收約為885.79億元，雖月減3.6%、年減1.3%。第三季合併營收為2521.07億元，季增17.88%，超過財測目標。台積電預期第四季將強勁成長。