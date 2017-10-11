10/11重要財經新聞一覽

2017-10-11 09:32

自由時報財經︰美匯率報告倒數 我拚脫離觀察名單

美國財政部本月中將再度發布每半年一次的「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，在三項判斷匯率操縱的指標中，台灣四月已由滿足兩項降至一項；中央銀行近來透過各種管道，積極向美方傳達應將貿易服務納入考量，我對美國的經常帳貿易順差可望大幅縮小，力拚以ALL PASS（全數通過）脫離觀察名單之列。。

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蘋果日報財經︰Zenbo向前衝 華碩機器人事業群獨立

華碩（2357）機器人團隊隨組織大改組，決成立獨立事業群，由全球副總裁謝明傑領軍，向董事長施崇棠及副董曾鏘聲報告。11月華碩Zenbo將在中國開賣，衝刺華文市場，2018年初將在美國上市，是施崇棠讓智慧機器人進駐「千家萬戶」願景重要組織。

工商時報財經︰國泰金前3季 賺贏去年

股息入帳加上匯兌損失利空淡化，國泰金好會賺！國泰金昨（10）日公告自結盈餘，前9月稅後獲利482.9億元，等於前3季就賺贏去年全年480.9億元；換算國泰金前3季每股稅後獲利（EPS）3.82元，法人認為，今年不排除有挑戰4元的實力。

中國時報財經︰三陽殺紅眼 打7折奇襲光陽

二行程機車汰換補助進入倒數，搶汰舊換新最後一波買氣，兩大老牌機車廠殺到見骨，三陽搶在雙十連假突襲光陽，直接將補助款拉到破萬，加計官方補助，總折扣衝上1萬8300元；以三陽迪爵125而言，形同直接打7折，創下這波二行程補助上路以來新高，要讓這波20年來最旺機車買氣燒向年底。

經濟日報財經︰台積大投資 磁吸國際鏈靠攏台灣

台積電承諾會在南科投資逾6,000億元興建3奈米新廠，且未來五年的資本支出，將以5~10%幅度成長。台積電供應鏈推估，以台積電資本支出的規模，未來五年都會維持在百億美元之上，估計將花費高達新台幣1.8兆元在設備、材料和無塵室和環保回收設備的投資，將吸引全球頂尖半導體設備和材料廠向台灣靠攏，形成強而有力的新聚落。

星島日報財經︰憧憬施政 地產領漲 恒指創近十年高位

特首林鄭月娥發表其上任後首份《施政報告》前夕，市場憧憬將公布的首置及土地政策，均利好本地地產股，令港股昨於本地地產股炒上，加上獲北水眷顧的獅王滙控（005）午後發威下，恒指最多升177點，雖未能穩站於28500之上，但仍創近十年收市新高，全日升164點，成交額逾915億元。建銀預期，恒指年底前有機會重上3萬大關。