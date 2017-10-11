台股盤前》長假後內外資陸續歸隊 台股成交量將增加

分析師預估，預期長假結束後內外資將陸續歸隊，台股成交量將會增加，也將對後續盤勢產生較大影響。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-11 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕國慶長假期間，歐美股市大致上維持小漲小跌格局，若以10月11日收盤與台北股市能反應的10月5日指數值相較，法國與德國股市分別小跌0.29％與0.14％；美國道瓊指數小漲0.24％，那斯達克指數小漲0.03％，費城半導體指數則有1.78％的漲幅，且美國這三個主要指數仍於10月10日在盤中創下波段新高。

長假前加權股價指數收盤價為10532.81點，10月6日集中市場三大法人全合計買超新台幣26.72億元。外資及中資買超30.28億元，投信賣超0.59億元，自營商賣超3.01億元。外資在台股期貨的多單未平倉部位10月6日小減208口，仍持有52943口的多單未平倉部位。

預期長假結束後內外資將陸續歸隊，台股成交量將會增加，也將對後續盤勢產生較大影響；下週三將是期貨月合約的結算日，若外資在期現貨市場偏多操作下出現量增價漲格局，因其持有的期貨未平倉部位仍有5萬口水準，不排除在下週三結算前有一波上漲行情；但若國際股市表現欠佳導致外資卻步，台北股市則應處於高檔震盪的盤整格局。

今日觀察重點：

週二美股由於Wal-Mart宣布大量買回自家股票，且Honeywell表示公司將進行分割，激勵美股週二再呈現上漲，再度創下歷史高點，累積假期期間美股道瓊、S&P500與NASDAQ呈現小漲小跌，SOX則是大漲1.78%，整體美股多頭架構不變。亞股韓股於本週開盤後呈現上漲、日股維持強勢、港股則是高檔強勢整理，陸股則是稍有拉回。假期間國際股市變化仍有利於台股多頭延續。

蔡總統在雙十國慶談話重彈「四不」（善意不變、承諾不變、不走對抗的老路、不會在壓力下屈服），由於內容與先前幾次談話差異不大，中國第一時間反應亦仍強調一個中國原則，再加上中國十九大將於下週展開、美國總統川普將於11月訪問中國，在此之前中國應該不會正面回應蔡總統在雙十國慶談話內容，預料本次蔡總統談話對於市場影響有限，以中性看待。

在美股創新高的激勵下，上週五台股呈現開高，惟國慶日四天長假在即，使得市場追價買盤意願不足，指數很快回到平盤附近震盪，終場僅僅上漲14.54點，漲幅0.14%，收在10532.81，成交金額僅有1076.56億元。

觀察台股技術面，9月下旬低檔力守半年線後呈現盤堅，日KD指標低檔交叉向上後持續走揚中，指數站上短期均線之上，且5、10日均線開始走揚，不過台股於9月中旬創高震盪過程形成型態壓力，壓力區約在10600附近，近期台股量能不足，短期均量呈現下滑，短線單日成交金額必須達20日均量（1150億元）之上，才有助於台股向上挑戰壓力區、甚至挑戰10664高點，否則台股將呈現60日均線附近震盪格局，指數參考區間約在10450-10650，操作上宜觀察量能變化，量能放大有助於挑戰高點，權值股或有表現機會，否則在量能不足情況下，僅能個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資+30.27億元、投信-0.24億元、自營商-3.01元，三大法人合計買超27.02億元。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供