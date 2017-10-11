台積電6千億建3奈米廠 多家外商擴大投資台灣

台積電董事長張忠謀日前接受《彭博》專訪時表示，台積電將在南台灣設立的最先進三奈米製程新晶圓廠的投資支出保守估計逾200億美元。（彭博資料照）

2017-10-11 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀日前接受《彭博》專訪時表示，台積電將在南台灣設立的最先進3奈米製程新晶圓廠的投資支出保守估計逾200億美元，換算約新台幣逾6000億元，而且未來5年台積電資本支出將增加5%至10%，持續在研發上投資。台積電供應鏈預估，台積電大規模投資台灣，吸引全球頂尖半導體設備和材料廠，目前已有多家外商都擴大在台灣的布局。

張忠謀受訪時表示，這是在先端半導體製造領先英特爾和三星電子的代價，等到台積電該新廠完成和達到所需產能時，支出可能在150億美元以上，「或許保險說法是可能超過200億美元」。張忠謀說，台積電可能須將每年資本支出提升至高達110億美元，未來5年資本支出預期增加5%至10%，繼續投資聘有約6000人的研發部門。

據《聯合報》報導，目前已經有多家半導體設備和材料廠，同時宣布在台灣擴大投資，以減短交期時間，協助台積電降低成本。這些廠商包括美商應用材料（Applied Materials）、荷商艾司摩爾（ASML）、德商默克（Merck）、美商科林研發（Lam Research）、日商艾爾斯（RSTechnologies）及美商英特格（Entegris）等，擴大在台灣布局，包括設備應用組裝中心，以及技術和材料研發中心。