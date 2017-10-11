鴻海威州租4千坪廠房 組裝線最快明年就能出貨

鴻海還未與威州簽署投資協議，不過相關配套已動起來，據傳現已多管齊下，除與當地企業承租現有廠房，生產線也預計在明年就能開始組裝出貨。（路透）

2017-10-11 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海宣布赴美國威斯康辛州投資，地點確定落腳在該州的拉辛郡，目前鴻海還未與威州簽署投資協議，不過相關配套已動起來，據傳現已多管齊下，除與當地企業承租現有廠房，生產線也預計在明年就能開始組裝出貨。

根據當地媒體報導，多名消息人士透露，鴻海已在拉辛郡與當地企業Opus Group洽談承租現有廠房，面積約15萬平方呎（約4300坪），將建立液晶面板螢幕組裝線。報導指出，鴻海目標是在計畫主力的面板10.5代廠於2020年投產前，搶在2018年就開始有產品從威州出貨。

鴻海董事長郭台銘特助胡國輝接受當地媒體採訪時也透露，威州生產線將進行最後組裝，主要建立電視、顯示器等電子產品的組裝線，零組件來自日本，在墨西哥加工後，再送到威斯康辛州做最後組裝。

另外據傳鴻海還看上密爾瓦基（Milwaukee）的米契爾將軍國際機場內，美國空軍運輸單位撤走後留下的土地，可能複製富士康在河南鄭州的機場工業園模式，也考慮在在密爾瓦基新建企業大樓。