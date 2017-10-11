美元走弱、黃金收高8.80美元 創2週收盤高點

由於美元持續走弱，為黃金提供支撐，黃金價格週二上漲，已連續第3個交易日上漲。（示意圖）

2017-10-11 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕由於美元持續走弱，為黃金提供支撐，黃金價格週二上漲，已連續第3個交易日上漲，並創2週收盤高點。分析師指出，美國公布9月就業報告後，美元就持續走低，美元疲弱是黃金週二上漲的主要原因。

12月黃金收高8.80美元，或0.7%，至每盎司1293.80美元，盤中高點為1296.70。黃金期貨創下自9月26日以來最高收盤水準。12月白銀上漲23.6美分，或1.4%，至每盎司17.207美元，昨日也收高1.1%。白銀期貨已連續四個交易日上漲，創8月14日以來最長上漲期間。

其他貴金屬方面，12月銅收於每磅3.061美元，上漲3美分，或1%。1月白金上漲18.30美元，或2%，至每盎司936.50美元。12月鈀金收高5.65美元，或0.6%，至每盎司933.65美元。

美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌0.5%。美元疲弱使以美元計價的貴金屬，對持續其他貨幣的投資人而言，變得更貴，因而受到壓力。分析師認為，因西班牙與德國有政治問題，預期歐元區的黃金投資需求將會增加。過去亞洲是使黃金上漲的主要推手，若歐元區也加入黃金需求行列，黃金價格可能更上漲。